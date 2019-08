La comédie «Good Boys» double «Fast & Furious» au box-office nord-américain

LOS ANGELES | En tête deux semaines durant, le film Fast & Furious: Hobbs & Shaw s’est fait griller ce week-end la priorité par les mauvais garçons de Good Boys au box-office nord-américain, selon les chiffres définitifs publiés lundi par la société spécialisée Exhibitor Relations.

La comédie estivale des studios Universal à l’humour potache a récolté pour sa sortie 21,4 millions de dollars de vendredi à dimanche dans les salles obscures des États-Unis et du Canada.

Vingt ans après American Pie, dont il réchauffe les codes, Good Boys suit les péripéties d’un trio de garçons d’une douzaine d’années tentant laborieusement de s’éveiller à la sexualité.

Le dernier opus de la franchise Fast & Furious, prisée des amateurs de voitures de course et de gros muscles, rétrograde du coup en deuxième position, avec 14,2 millions de dollars en trois jours.

Le Roi Lion de Disney, tourné grâce à un procédé novateur sur un plateau en réalité virtuelle, s’accroche au podium grâce à ses 12,3 millions de dollars du week-end, qui lui permettent d’approcher la barre du demi-milliard depuis sa sortie il y a cinq semaines. Dans le monde entier, le film a déjà dépassé 1,4 milliard de recettes au total.

Le film d’animation Angry Birds: Copains comme cochons se hisse péniblement à la quatrième place à sa sortie, avec 10,4 millions de dollars, soit nettement moins que le démarrage réalisé en 2016 par le premier Angry Birds du nom (38,2 millions).

Deuxième le week-end précédent, Scary Stories, film d’horreur réalisé par le Norvégien André Ovredal et notamment produit par le réalisateur mexicain Guillermo del Toro, glisse à la cinquième place avec 10 millions de dollars engrangés.

Voici le reste du Top 10:

6. Dora et la Cité perdue (8,6 millions, 34 millions en deux semaines);

7. 47 Meters Down: Uncaged (8,4 millions de dollars pour sa sortie);

8. Once Upon a Time in... Hollywood (7,7 millions, 114,4 millions en quatre semaines);

9. The Art of Racing in the Rain (4,6 millions, 17,1 millions en deux semaines);

10. Music of my life (4,3 millions pour sa sortie).