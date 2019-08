La prison plutôt que la résidence pour aînés pour un octogénaire

Au lieu de passer sa prochaine année paisiblement dans un foyer pour personnes âgées, un homme de 88 ans, coupable d’agression sexuelle sur des mineurs, séjournera en prison.

Âgé de 88 ans, Claude Fournier a «une situation médicale très particulière» en raison d’un risque d’AVC (NDLR: accident vasculaire cérébral) et une d’insuffisance cardiaque. Or, l’homme qui peine à marcher devait se présenter au palais de justice, lundi, pour faire face à des accusations d’agression sexuelle et d’avoir rendu accessible du matériel sexuellement explicite à deux mineures de moins de 16 ans.

Entre 2014 et 2017, Claude Fournier a profité de la confiance d’une mère pour se rapprocher d’une fillette de 11 ans. Afin d’amadouer l’enfant, Fournier lui permettait d’utiliser son cellulaire.

Toutefois, l’accusé avait une idée derrière la tête: télécharger des fichiers de pornographie dans son cellulaire, en sachant que la fillette les découvrirait, pour l'initier à la sexualité tout en parlant régulièrement de sexe, a indiqué la procureure Sonia Lapointe.

Par ailleurs, toujours en ayant la confiance de la mère, Fournier a lavé le dos de l’enfant à quelques reprises, ce qui était pour lui un moyen de s’exciter. Un bec sur la bouche a aussi été donné.

Puis, alors qu’il lui massait les pieds, l’octogénaire en a profité pour passer sa main sur les parties génitales de sa victime, d’où l’accusation d’agression sexuelle. Durant la même époque, Fournier a aussi répété le stratagème du téléphone cellulaire avec une enfant d'un an plus âgée que la première victime.

Ces gestes lui ont valu deux accusations d’avoir rendu accessible du matériel sexuellement explicite à des mineures de moins de 16 ans. Une accusation de voies de fait pour avoir frappé les fesses de la deuxième victime a aussi été déposée.

L’homme de 88 ans, qui avait un antécédent d’agression sexuelle pour des gestes commis en 1986, a plaidé coupable à toutes les accusations. Une sentence de 15 mois a été prononcée contre lui.

En raison de sa condition médicale, le juge a recommandé que Claude Fournier soit incarcéré à l’infirmerie de la prison.