L’occasion ratée de Mad Max

Tous les ingrédients étaient réunis pour faire de ce rassemblement un véritable meeting politique : une grande salle feutrée dans un hôtel de luxe, des centaines de partisans, des litres de café et des bouchées.

Le Parti libéral et le Parti conservateur sont selon lui « infestés par les islamistes » pendant que « l’islam politique » cogne à nos portes.

Dans sa conférence de presse de clôture, M. Bernier ne s’est pas dissocié de ces propos. Il n’a pas voulu, non plus, dire ce que signifie pour lui l’expression « islam politique ».

Il s’est contenté de renvoyer la balle dans les camps libéraux et conservateurs, qu’il accuse de se plier aux intérêts des groupes religieux.

Il a ensuite semblé faire des appels du pied à l’alt-right, en invitant la salle à convaincre famille et amis de « prendre la pilule rouge » (take the red pill).