L’urgence de protéger nos données personnelles

Québec dispose d’une occasion en or de légiférer pour protéger les données personnelles des Québécois. Pourtant, sa démarche reste timide.

À titre d’illustration, la société mère de Google vaut présentement plus de 800 milliards de dollars américains en bourse. Facebook vaut plus de 520 milliards de dollars américains.

Les plus grands actifs que possèdent ces entreprises sont nos données personnelles.

Et des révélations selon lesquelles des bogues dans les systèmes de Google permettaient à l’entreprise d’enregistrer certaines de vos conversations privées.

Le nouveau copain de Desjardins, Equifax, a « perdu » les données personnelles de millions de clients. Et que dire de Capital One ?

Si la Caisse de dépôt et placement liquidait vos actifs de retraite sous vos yeux, de façon imprudente, le Québec serait à feu et à sang. Le premier ministre Legault serait le premier à hurler. Et à agir.