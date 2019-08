QS réclame plus de congés pour les nouveaux pères

« D’un point de vue féministe, la meilleure chose à faire avec le RQAP serait d’utiliser les surplus pour donner plus de congés aux pères, affirme le député d’Hochelaga-Maisonneuve, en entrevue. Plus les pères sont présents en bas âge, surtout à la naissance de l’enfant et dans les semaines qui vont suivre, plus ils vont avoir tendance à être présents et à partager les tâches avec l’autre conjoint. »

Selon lui, une telle bonification au régime pourrait aider les hommes qui n’osent pas s’absenter longtemps du travail pour s’occuper de leur poupon, redoutant la réaction du patron et des collègues.