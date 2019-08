Québecor est le seul qui puisse assurer la pérennité du Groupe Capitales Médias, selon Pierre Karl Péladeau

«Capitales Médias, ça vous intéresse ou pas ?»

«Oui», a fini par répondre le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau, lundi matin à la question que lui a posée l’animateur Benoit Dutrizac.

La semaine dernière, Québecor a confirmé avoir été approché pour participer à une opération de sauvetage des quotidiens régionaux de Groupe Capitales Médias.

Pierre Karl Péladeau a commenté le dossier en détail pour la première fois lundi, au lancement de la saison d’automne de QUB radio .

Pour Pierre Karl Péladeau, l’«écosystème» de Québecor est le seul qui puisse assurer la pérennité des journaux de Capitales Médias.

«Comment peut-on effectuer ce qui est essentiel pour le maintien de la démocratie, pour son enrichissement ? Il faut, je pense, que ce soit intégré à l’intérieur d’un écosystème de plus grands ensembles pour être en mesure de générer des économies d’échelle. Il y a de la logistique en arrière de ça», a-t-il expliqué.

«Il y a de la distribution, de l’impression, du papier, de l’encre. Oui, il y a des salles de rédaction. Il y a des commerciaux pour vendre de la publicité. Il y a de la technique pour les sites web. Tout ça, c’est très important et ça constitue un foyer de dépenses. Pour pouvoir réduire de façon significative et faire en sorte justement d’assurer la pérennité des salles de rédaction, il faut optimiser ces questions-là et, dans un écosystème qui est celui de Québecor, je pense que c’est le seul qui peut procurer ces éléments-là qui sont essentiels à la pérennité et à la solidité des salles de rédaction.»

«La presse régionale est extrêmement importante. J’en suis un partisan», a poursuivi M. Péladeau.

Des voix se sont élevées la semaine dernière pour s’inquiéter d’une concentration de la propriété dans les médias lors d’un sauvetage éventuel de Capitales Médias.

«Vous savez, il y a des conventions collectives dans ces salles de rédaction, a répondu M. Péladeau lundi matin. S’il y a des gens qui pensent que le boss va dire à telle personne d’écrire telle affaire, ils sont complètement à côté de leurs pompes. C’est ne pas comme ça que ça fonctionne, et si ça devait fonctionner de cette façon-là, il y aurait des piles de griefs.»

Notre Bureau d’enquête a rapporté plus tôt cette année que Groupe Capitales Médias est dans une situation très précaire et qu’il pourrait manquer de liquidités d’ici la fin de l’été.

En dépit de cette situation, le gouvernement Legault a confirmé la semaine dernière qu’il n'octroiera pas d’argent pour maintenir le groupe en vie.