Un deuxième feu en 19 ans dans cette ferme

« On ne souhaite ça à personne », a soufflé la femme du fermier Raynald Trottier, qui préfère taire son prénom, en pointant tristement les restes fumants de leur ferme laitière, située sur le 10e rang, à Princeville, près de Victoriaville.

Vers 3 h 15, lundi, le malheur s’est abattu une nouvelle fois sur la famille Trottier, lorsqu’un violent brasier a calciné plus d’une centaine de bêtes enchaînées, dont les trois quarts servaient à la production laitière. Certains animaux sont sortis d’eux-mêmes de l’étable, mais ils ont dû être euthanasiés par le vétérinaire en raison de la fumée inhalée.

« L’enquête ne permet pas encore de déterminer la cause, mais les flammes se seraient propagées à partir de la laiterie », explique Pierre Bouffard, du Service de sécurité incendie de Princeville.

« On avait de la relève. On était bien entourés. Le plus important, c’est qu’il n’y ait pas eu de mort humaine », a conclu Mme Trottier, en regardant ses deux fils.