Un étudiant universitaire réarrêté pour menace

Même si Dallaire a fait valoir qu’il avait un examen important et qu’il devait se rendre à l’université rapidement, le chauffeur du Métrobus 800 a tout de même exigé qu’il aille chercher de l’argent afin de prendre le prochain bus dix minutes plus tard. Dans un excès de rage, Dallaire avait sournoisement frappé l’employé du RTC avant de quitter l’autobus.

Vincent Dallaire avait plaidé coupable à des accusations de voies de fait et menaces de mort et devait revenir en cour ce matin pour connaître sa peine. Or, l’homme de 22 ans a de nouveau été arrêté samedi pour des menaces de mort sur trois autres personnes.