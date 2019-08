Un investissement de 150 M$ dans les cégeps

Québec a annoncé lundi une bonification du financement des cégeps, accompagnée d’un budget additionnel de 68 millions $ pour ces institutions d’enseignement.

L’enveloppe sera disponible dès la rentrée de cet automne, a précisé le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, au cours d’une conférence de presse au Cégep de Saint-Jérôme, dans les Laurentides.

Ce budget additionnel a été débloqué «à la suite de la révision du modèle d'allocation des ressources», a souligné son bureau, ajoutant que «si l'on prend en considération les sommes visant à financer les coûts de système et les améliorations apportées à la rémunération des enseignants, il s'agit d'un investissement d'envergure de 150 millions $ pour l'année scolaire 2019-2020 dans les cégeps».

«Je suis très fier de présenter cette bonification du nouveau modèle de financement des cégeps, qui prend forme après plusieurs mois de travail et d'efforts, a affirmé le ministre Roberge. Après plusieurs années à composer avec une situation financière fragile, les cégeps auront dorénavant les coudées franches pour mettre en place les mesures qu'ils jugeront nécessaires et ainsi permettre aux étudiants de réussir, selon leurs priorités et leurs besoins, partout au Québec.»