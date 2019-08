Wild: Guerin en «pole», Mellanby toujours dans la course

Le Wild du Minnesota poursuit sa quête d’un nouveau directeur général et à mesure que les semaines passent, sa liste de candidats rétrécit. Bill Guerin serait maintenant le favori.

Selon le site The Athletic, l’ancien attaquant de puissance a beaucoup impressionné l’état-major de l’organisation lors de ses entrevues.

Le Wild aimerait beaucoup la réputation et les qualités de meneurs de celui qui est actuellement assistant au directeur général des Penguins de Pittsburgh, Jim Rutherford.

Craig Leipold, propriétaire du Wild, aurait également reçu pour conseil de ne pas s’arrêter qu’aux candidats qui ont été DG dans la Ligue nationale de hockey (LNH) dans le passé, question de peut-être donner une chance à un homme comme Guerin.

Cela dit, l’assistant de Marc Bergevin chez le Canadien de Montréal, Scott Mellanby, serait toujours dans la course. Mellanby aurait rencontré le Wild mercredi et il a sans doute impressionné lui aussi, selon The Athletic.

Enfin, l’ancien DG des Flyers, Ron Hextall, est lui aussi dans la course. Cependant, son règne à Philadelphie présente certaines similitudes avec celui du précédent DG du Wild, Paul Fenton, au Minnesota: dans les deux cas, des employés de l’organisation se seraient plaints d’eux et les deux hommes auraient eu tendance à seulement se fier à un cercle restreint de décideurs.

Il ne faut pas écarter Tom Fitzgerald non plus. Présentement adjoint au DG des Devils du New Jersey, Ray Shero, Fitzgerald est arrivé bon deuxième, l’an dernier, lorsque le Wild a embauché Fenton et sa candidature est sans doute étudiée également.

Le Wild a congédié Fenton, le 30 juillet dernier, au terme d’une association qui a duré une seule saison.