JENKINS, Céline



À son domicile, le 9 août 2019, à l'âge de 67 ans, est décédée subitement, madame Céline Jenkins, épouse de monsieur Rénald Lemelin, fille de feu Alice Rémillard et de feu Jimmy Jenkins. Elle demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances auà compter de 18h.. Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils Jean-Pascal (Marie-Claude Gingras); ses petits-enfants : Félix-Antoine et Juliette; son frère Robert (feu Ghislain Hains); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lemelin : Carole (Gaston Brisson), Danny (Steve Gosselin) et Claudine (Jonathan Grondin); ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s.