25e édition du Festival international de littérature: les mots prennent vie sur scène

Pour sa 25e édition, présentée du 20 au 29 septembre à Montréal, le Festival international de littérature (FIL) enrobera le talent d'écrivains avec le théâtre, la danse, la musique ainsi que les arts visuels et numériques.

Pendant 10 jours, une vingtaine de lieux de la métropole et 25 librairies du Québec accueilleront différentes initiatives liées aux mots.

Des actrices aguerries monteront sur scène afin de donner une nouvelle dimension à des œuvres. Pour lancer l'événement, Evelyne Brochu et Alice Pascual plongeront dans les univers de Nelly Arcan et Sylvia Plath lors d'une rencontre intitulée «Nelly & Sylvia».

Pascale Bussières naviguera quant à elle sur les mots que Nancy Huston a couchés pour «Rien d'autre que cette félicité», son plus récent roman. La voix de la comédienne sera appuyée par les sons de la flûte d'Ariane Brisson.

De plus, Magalie Lépine-Blondeau et le pianiste Laurier Rajotte donneront corps au récit «À la hauteur de Grand Central Station je me suis assise et j'ai pleuré», d'Elizabeth Smart.

Aussi, grâce à Maude Guérin et Sylvie Ferlatte, la plume de Michel Garneau résonnera haut et fort quand sera lue la pièce «Émilie ne sera plus jamais cueillie par l'anémone».

Le prochain FIL sera aussi l'occasion de découvrir «Zéro douze», un récit poétique marquant le retour à l'écriture de la danseuse et chorégraphe Marie Chouinard. Cette dernière en lira certains extraits.

La programmation touffue du FIL est détaillée au festival-fil.qc.ca où il est également possible de réserver des billets pour l'une ou l'autre des manifestations artistiques.