GAGNON, Henri



À la Résidence L'Air du Fleuve de Saint-Jean-Port-Joli, le 15 août 2019, est décédé à l'âge de 98 ans et 8 mois, monsieur Henri Gagnon époux de feu dame Thérèse-Rita Lord. Il était le fils de feu Horace Gagnon et de feu Marie-Louise Pelletier. Il demeurait à Saint-Jean-Port-Joli et était natif de Saint-Roch-des-Aulnaies, l'Islet. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances à lamercredi le 21 août de 19 h à 21 h et jeudi, jour des funérailles, 9 h 30 à 10 h 40.et sera suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses enfants, Murielle (David Ashelford) et Gilles (Kessenia Kurnik), sa petite-fille Émilia, sa sœur Simone Gagnon, sa belle-soeur Marthe Morin (feu Raymond Gagnon). Sont aussi affectés par son départ ses neveux, ses nièces, ses cousins, ses cousines des familles Gagnon et Lord, ses autres parents et ami(e)s. La famille remercie sincèrement le personnel de la Résidence L'Air du Fleuve de Saint-Jean-Port-Joli pour son dévouement, sa générosité et la qualité des soins reçus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services de santé de la MRC de L'Islet. Des formulaires seront disponibles au salon.