Le Chœur du Monde vous invite à participer à sa 10e activité porte ouverte, « À Chœur Ouvert », le mardi 3 septembre, de 19 h 30 à 22 h, à l’église de Charny (Salle Desjardins). Vous aimez chanter et vous avez le goût de faire l’essai du chant choral ? Vous devez toutefois vous inscrire en contactant Esther Côté au plus tard le vendredi 30 août 2019 au 418 657-1369.

Par ailleurs, Le Chœur de l’Isle d’Orléans tiendra également ses soirées portes ouvertes, les 9 et 16 septembre, à 18 h 30, à l’église de Sainte-Pétronille. Renseignements: www.lechoeurdelisledorleans.com

Golf dans Charlevoix

Le club de golf Murray Bay a été l’hôte, le 10 août dernier, de la 20e présentation du Tournoi de golf au profit de la Sclérose en Plaques du Grand Charlevoix. Plusieurs ex-présidents d’honneur des dernières années étaient sur place lors de la journée et du dévoilement des profits de la journée qui étaient de l’ordre de 23 200 $, qui serviront à l’achat de matériel pouvant aider les personnes atteintes, des médicaments particuliers non couverts par les assurances régulières, du transport et des soins à domicile. Près de 500 000 $ ont été amassés pour l’Association de la Sclérose en Plaques du Grand Charlevoix depuis 20 ans.

Chez Cécile et Ramone

Le célèbre restaurant-bar spectacle du boulevard Pierre-Bertrand, Cécile & Ramone (photo), vous invite gratuitement cette semaine (le jeudi 22 août), dès 17 h jusqu’à tard, à assister au lancement de sa programmation automnale et à découvrir en même temps les nombreux artistes qui seront à l’affiche dès le mois de septembre. Des tirages de billets auront lieu toutes les 30 minutes et un laissez-passer double sera attribué à 22 h, pour tous les spectacles de l’automne. La programmation automne 2019 vous fera découvrir les meilleurs groupes « hommage », de U2 à Elton John en passant par Bryan Adams, Shania Twain jusqu’à Rage against the machine, The Bee Gees, Bruce Springsteen, Johnny Cash, Queensryche, Rush et plusieurs autres. Les Karma Kameleons feront un retour remarqué pour deux soirs d’affilé les 13 et 14 septembre alors que Joe Louis Walker, bluesman de renommée internationale, sera sur la scène de Cécile & Ramone le samedi 12 octobre. Voyez le www. cecileetramone.com.

Les 50 ans de Pamphile-Le May

Qu’ont en commun les députés (1) Éric Caire (La Peltrie) et (2) Isabelle Lecours (Lotbinière-Frontenac), l’humoriste Sam Breton (3) et l’animateur radio Jeff Blanchet (4) ? Ils ont tous étudié à l’époque à l’école secondaire Pamphile-Le May de Sainte-Croix (Lotbinière). Peut-être seront-ils tous présents en compagnie des autres anciens élèves et membres du personnel le samedi 5 octobre, de 9 h à 18 h, lors des célébrations entourant le 50e anniversaire de l’établissement. Les activités débuteront dès 9 h (jusqu’à 16 h) par un tournoi de volleyball des anciens élèves, entrecoupées par une visite libre de l’école, un rallye souvenir, une chorale d’anciens élèves, et une présentation d’un conte de Pamphile-Le May adapté par Jacques Hébert, conteur. Un cocktail (16 h-18 h) viendra clore les festivités. Si vous voulez vous joindre au groupe : https://lepointdevente.com/billets/50e-anniversaire-de-pamphile-le-may ou par téléphone au au 418-796-0503 poste 27001.

Anniversaires

Steven Finn (photo), joueur de la LNH avec les Nordiques (1985-1995), analyste à TVA Sports et conférencier, 53 ans... Chris Drury, ex-joueur de hockey de la LNH, 42 ans... Robert Plant, chanteur britannique, 71 ans... Jim Pankow, musicien (trombone) membre fondateur du groupe américain Chicago, 72 ans... Claude Steben, chanteur et animateur, 77 ans... Aline Desjardins, animatrice québécoise, 84 ans.

