Capitales: l’expérience client à son maximum

À l’instar de plusieurs autres organisations professionnelles, les Capitales de Québec ont mis le paquet pour rendre les soirées au Stade Canac plus divertissantes depuis quelques saisons.

L’organisation de baseball indépendant de la Vieille Capitale ne laisse vraiment rien au hasard. Après l’inauguration d’une surface synthétique en 2017 et l’amélioration de la terrasse Sleeman, les Caps ont frappé un grand coup cette année en baissant les prix dans ses concessions. Le président des Capitales Michel Laplante est heureux de voir les résultats de ses efforts.

«Avant, les équipes essayaient de soutirer le plus d’argent possible aux consommateurs. Maintenant, on se doit d’en donner le plus possible aux gens qui viennent nous encourager, sans pour autant augmenter nos prix. Ils peuvent aller sur la terrasse avant le match et même les familles sont comblées! Entendre les enfants demander à leurs parents de rester une manche de plus, alors qu’avant, c’était le contraire, ça vaut de l’or pour moi.»

Plus que des résultats

L’époque où les résultats faisaient foi de tout dans le sport professionnel semble désormais révolue en Amérique du Nord. Bien que l’équipe se dirige probablement vers la pire saison de son histoire, elle attire tout de même sensiblement le même nombre de spectateurs à ses tourniquets qu’auparavant. Preuve à l’appui, les Capitales figurent pour une sixième année consécutive au deuxième rang de la ligue en ce qui a trait aux assistances dans la ligue Can-Am, ce qui réjouit le président.

«À la base, les gens viennent au Stade pour passer une belle soirée. La direction, de notre côté, on est chanceux de pouvoir compter sur un propriétaire qui n’a pas peur des dépenses. Si l'on croit que nous avons une idée qui rendra la soirée plus plaisante pour les spectateurs, il l’accepte. Même si nous avons eu un début d’été complètement pourri côté météo, on figure bien dans la moyenne des spectateurs.»

Dernière séquence à domicile

Si vous êtes de ceux qui n’ont toujours pas pris le temps de se rendre au stade cet été, l’opportunité est parfaite en cette fin de saison.

En plus de commencer, mardi, une séquence de six matchs en autant de soirs au Stade Canac, les Caps disputeront leurs neuf prochaines parties à domicile.