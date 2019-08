Comment lui dire ma vérité sans le choquer?

Je suis une femme seule et je n’ai pas envie d’avoir un homme à plein temps dans ma vie. C’est peut-être égoïste de ma part mais c’est comme ça que je me sens après avoir partagé ma vie pendant 15 ans avec un homme au sale caractère. Pendant cette union pour me changer les idées, j’avais eu une aventure qui a duré deux ans avec un collègue de travail, marié également. Puis il avait changé d’emploi, et peu à peu la distance aidant, on s’était perdu de vue.

Le mois dernier grâce à Facebook, on a repris contact. Il m’a téléphoné et on est sorti ensemble un soir. Nous ne nous sommes pas rendus au sexe ce soir-là, mais c’est passé proche. Il n’est plus avec sa femme et souhaiterait qu’on se revoit pour tester si nous avons les mêmes atomes crochus que jadis. Comment lui faire savoir que je ne souhaite pas une véritable relation de couple traditionnel sans le faire fuir?

Anonyme

La franchise est certainement la meilleure façon de susciter la confiance dans une relation à deux. Et tôt ou tard, si vous vous maintenez dans le même esprit que présentement, il va falloir vous résigner à vous dévoiler.