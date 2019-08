Deux anciens des majeures dans un réseau de trafiquants?

L’ancien lanceur Octavio Dotel et l’ex-joueur d’avant-champ Luis Castillo ont été appréhendés en République dominicaine, mardi, pour leur implication présumée dans un réseau criminel.

Selon le quotidien «Diario Libre», les deux hommes ont été interpellés dans le cadre d’une vaste opération policière visant à mettre fin aux activités d’une organisation illégale reliée au trafiquant Cesar Emilio Peralta. D’après les autorités locales, celle-ci aurait transigé de la drogue et blanchi de l’argent.

Les chefs d’accusation précis qui risquent de peser sur les prévenus ne sont pas connus à ce jour.

Dotel et Castillo ont tous deux évolué dans le baseball majeur pendant 15 ans et gagné une fois la Série mondiale. Le premier a porté l’uniforme de 13 équipes entre 1999 et 2013, réalisant 36 sauvetages en 2004. Il a gagné la finale des grandes ligues avec les Cardinals de St. Louis en 2011. Le second a dominé les majeures pour les buts volés en 2000 et 2002, réussissant 62 et 48 larcins, respectivement. Ayant joué au deuxième coussin, il a savouré un championnat avec les Marlins de la Floride en 2003.