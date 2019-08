La crise des médias empire

Quatre ans seulement après sa création, voilà que Groupe Capitales Médias se retrouve au bord de la faillite. Créé par l’ancien ministre libéral Martin Cauchon, ce groupe de presse a vu le jour en mars 2015 alors que Power Corp. lui avait « vendu » ses quotidiens régionaux Le Soleil, Le Nouvelliste, Le Droit, La Tribune, Le Quotidien/Le Progrès et La Voix de l’Est.

Fragilisée par la baisse marquée des revenus publicitaires en faveur des membres du GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple) et par la cannibalisation par ces mêmes géants du web de l’information diffusée par nos médias, l’industrie des médias écrits en arrache terriblement depuis plusieurs années.

Et ça empire, non seulement au Québec, mais également au Canada, aux É.-U. et ailleurs dans le monde.