La Suisse pour Mitch Marner?

Le camp de Mitch Marner aurait contacté les Lions de Zurich, équipe de la Ligue nationale A de Suisse, afin d’examiner la possibilité pour l’attaquant d’évoluer avec eux en attendant la signature d’une entente avec les Maple Leafs de Toronto.

C’est ce qu’a indiqué mardi le réseau Sportsnet.

Joueur autonome avec compensation, Marner a déjà mentionné qu’il ne se présentera pas au camp d’entraînement des Leafs sans une nouvelle entente en poche. Les joueurs de l’équipe ontarienne amorceront celui-ci le 13 septembre.

Auston Matthews, coéquipier du joueur d’avant à Toronto, a disputé une saison avec les Lions avant d’être repêché au premier rang lors de l’encan amateur de la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2016.

Marner a totalisé 26 buts et 68 mentions d’aide pour 94 points en 82 matchs durant la dernière saison. Selon le site The Athletic, il aurait exigé un pacte de transition record, soit 30 millions $ pour trois ans, après que son club eut offert plus de 10 millions $ par campagne pour une durée maximale de huit ans.