Le marché des résidences privées pour aînés est toujours favorable

Le marché des résidences privées pour aînés (RPA) dans la région de Québec est en mesure d’absorber de nouvelles unités pour encore vingt ans, estime Francis Charron, président de Batimo, qui participait mardi à l’inauguration de L’Envol, un projet de 100 M$ réalisé par Chartwell dans le secteur de Cap-Rouge.

«C’est sûr que ce n’est pas notre dernier projet à Québec», a affirmé M. Charron dont L’Envol représente le 7e projet de résidence pour retraités réalisé en partenariat avec Chartwell.

La nouvelle résidence L’Envol, qui comprend 360 appartements sur cinq étages, est loué à moitié, ce qui respecte les prévisions établies par le promoteur.

Photo Diane Tremblay

Bien que l’inauguration du complexe ait eu lieu mardi, les premiers locataires pourront emménager à partir du 3 septembre.

Photo Diane Tremblay

Selon la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), une personne sur cinq au Québec, âgée de 75 ans et plus, habite dans une résidence pour aînés, comparativement à une sur vingt dans le reste du Canada.

Photo Diane Tremblay

La peinture est à peine sèche à L’Envol que Chartwell se prépare à ouvrir une autre résidence de 360 unités dans le secteur du Trait-Carré à l’automne 2020. Il s’agit d’un projet de 87,5 M$.

Le potentiel de développement dans le marché des résidences privées pour aînés (RPA) est toujours bien présent, d’après Lucie Labbé, vice-présidente, santé et relations gouvernementales chez Chartwell.

«Ça fait juste commencer en fait! Il y a encore beaucoup de croissance à venir», a-t-elle indiqué.

En se basant sur les perspectives démographiques, M. Charron évalue que la demande dans ce marché sera favorable pour au moins vingt ans. Selon Desjardins, qui a publié récemment le portrait de famille des retraités du Québec, la part des 65 ans et plus dans l’ensemble de la population québécoise est passée de 5,8% en 1961 à 18,8%, en 2018. Une personne sur quatre aura 65 ans et plus en 2031. Le nombre de centenaires connaitra une croissance phénoménale en passant de 2 338, en 2018, à plus de 45 000 en 2066.

«Les femmes vivent plus longtemps et on le voit dans nos résidences. Les femmes représentent environ 70% de notre clientèle. Souvent, elles se retrouvent seules à la maison et la vie en résidence leur permet de socialiser. Ça coupe la solitude», souligne Mme Labbé.

La résidence L’Envol est adjacente au Mail Cap-Rouge.

«Ce qui veut dire que les résidents pourront aller magasiner en pantoufles, s’ils le désirent», a ajouté M. Charron qui est aussi vice-président d’EMD-Construction.