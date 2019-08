PQ: éviter l’erreur du PLQ

Le PLQ et le PQ se cherchent un chef et un positionnement politique.

Course

Je ne parle pas du fait que le PLQ, pour le moment, n’a rien de mieux à offrir qu’un affrontement entre Dominique Anglade et Marwah Rizqy.

Je parle plutôt du fait que le PLQ a lancé la course avant de clarifier son identité de base.

Il y avait un travail de réflexion et de rénovation sur les fondements du parti à faire.

Or, ce travail est obscurci, distrait, contaminé par les faits et gestes des candidates à la chefferie qui veulent marquer des points.

Rizqy, élue d’une circonscription du West Island, ne peut mettre en cause le multiculturalisme.

La course à la chefferie suivra et, de toute façon, rien n’empêche les aspirants de tâter le terrain et d’émettre des idées.