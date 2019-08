Québec 21 craint des dépassements de coûts pour le tramway

L’opposition à l’hôtel de ville de Québec craint des dépassements de coûts pour le projet de tramway et interpelle directement les premiers ministres Justin Trudeau et François Legault pour savoir qui paiera la note dans une telle éventualité.

L’administration Labeaume a toujours esquivé la question, présumant depuis le tout début qu’il y aurait «zéro augmentation» des coûts. Le maire de Québec a répété à moult reprises, depuis un an et demi, que le budget de 3,3 milliards de dollars incluait déjà une contingence de 500 M$ pour les imprévus.

Sceptique, le chef de Québec 21 n’y croit tout simplement pas et redoute que la Ville de Québec doive assumer une note plus salée que sa contribution annoncée de 300 M$. La participation du gouvernement du Québec, quant à elle, ne dépassera pas 1,8 milliard de dollars, a d’ores et déjà confirmé le gouvernement Legault.

En point de presse à Québec, lundi, le premier ministre du Canada a quant à lui confirmé la participation d’Ottawa «jusqu’à 1,2 milliard de dollars», laissant croire aussi que le fédéral n’injecterait pas un sou de plus dans ce projet si des dépassements de coûts devaient survenir.

«L’administration Labeaume balaie du revers de la main la possibilité qu’il y ait des explosions de coûts, mais n’importe quel élu responsable s’assurerait d’avoir une solution avant de foncer tête première dans un projet de cette envergure», a déclaré le chef de Québec 21, Jean-François Gosselin, mardi, au lendemain de la confirmation du financement pour le projet évalué à 3,3 milliards.

«Plusieurs projets de transport collectif dans le monde et au Québec se sont terminés avec des factures beaucoup plus salées que prévu, par exemple à Édimbourg. C’est donc une possibilité qu’il faut considérer. C’est un élément de base, de savoir qui va payer si le budget n’est pas respecté», a ajouté M. Gosselin, rappelant dans son communiqué qu’un contrat accordé en juillet dernier par la Ville au consortium Tram-Innov pour le tramway a coûté 8 M$ de plus que les prévisions de la Ville.

Rappelons qu’en octobre dernier, la Ville de Québec avait embauché la firme KPMG pour l’épauler dans la planification de son projet de transport collectif afin d’exercer un contrôle «optimal» des coûts.