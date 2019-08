Route de l’Église : pas de gel de taxes ni d'argent pour les commerçants

La Ville de Québec déboursera environ 30 000 $ pour une campagne de promotion afin de ramener les clients sur la route de l’Église, pendant les travaux en cours, mais rejette l’idée d’un gel de taxes pour les commerçants ou toute autre forme d’indemnisation.

Quelques dizaines de commerçants avaient été convoqués à nouveau par la Ville, ce mardi, deux semaines après une première rencontre avec la vice-présidente du comité exécutif Marie-Josée Savard.

Au sortir de cette rencontre, les gens d’affaires rencontrés à l’ancien hôtel de ville de Sainte-Foy avaient perdu tout espoir d’une compensation monétaire. «Je ne pense pas qu’on va recevoir de l’argent puis il faut arrêter de vouloir ça, c’est comme vouloir le retour des Nordiques à Québec», a réagi Bertrand de l’Épinay, du restaurant Portofino, visiblement résigné.

Leur demande d’un gel de taxes temporaire, afin de compenser leurs pertes de revenus découlant du chantier en cours, a également été rejetée d’emblée par l’administration Labeaume.

«Non, le gel de taxes n’a jamais été une option. La promotion avec un budget de 30 000 $, c’est également (une forme de) soutien auprès de nos commerçants et c’est comme ça qu’on veut intervenir», a indiqué Mme Savard, rappelant que la Ville avait agi de la même façon dans le passé lors de travaux majeurs sur d’autres artères commerciales.

La campagne de pub promise ne règlera toutefois rien, selon Christian Laliberté, de la librairie du même nom, qui dit avoir encaissé des pertes de revenus importantes depuis le début des travaux. «C’est beau de faire une promotion mais il ne faut pas oublier que la réalité ne disparaîtra pas pour autant. La problématique n’est pas solutionnée. C’est un baume sur une plaie. Les gens fuient la route de l’Église», a-t-il réagi, déplorant la difficulté d’accès aux commerces.

«Depuis deux semaines, il y a eu quelques améliorations mais les commerces sont toujours inaccessibles et les employés ont encore de la misère à venir. Il y a eu des interventions très émotives de commerçants qui n’en pouvaient juste plus», a commenté le porte-parole de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI), Gopinath Jevabalaratnam, qui assistait à la rencontre.

Une SDC pour la route de l’Église ?

La Ville a également évoqué la possibilité de créer une société de développement commercial (SDC) pour les commerçants de la route de l’Église. La proposition n’a pas été très bien reçue par certains commerçants, dans le contexte actuel, puisque le modèle actuel implique des déboursés de leur part sous forme de cotisation.

D’autres ont néanmoins souligné «l’empathie» de la conseillère Savard, elle-même commerçante, et ont signalé les efforts de la Ville qui tente de corriger le tir après un faux départ et les déclarations controversées de son collègue, Rémy Normand, qui avait invité les commerçants à réfléchir à l’avenir de leur établissement sur cette artère.

«La route de l’Église est encore vivante mais on a été dépassés un peu par l’ampleur des travaux...On va passer à travers et on va essayer de travailler fort. Ça va être une belle rue. On est quand même positifs sur l’avenir de la rue», a résumé Martin Langlois, de Langlois Opticien.