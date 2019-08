Serge Postigo s’ouvre sur sa relation avec Marina Orsini

Serge Postigo s’est confié sur sa relation avec son ex-conjointe, Marina Orsini, dans le dernier épisode de la première saison du balado de QUB radio, Devine qui vient souper?.

«On s’est toujours entendu, Marina et moi», a expliqué l’acteur et metteur en scène à la table de Sophie Durocher et Richard Martineau, chez qui il était invité aux côtés de la directrice du Théâtre du Nouveau Monde, Lorraine Pintal.

«Rater son couple, c’est une chose. Quand on a des enfants, ce qu’il ne faut pas rater, c’est sa séparation», a-t-il insisté.

C’est d’abord pour leur fils Thomas que Serge Postigo et Marina Orsini ont souhaité rester en bons termes après leur séparation, il y a plus d’une décennie. «Première des choses, on pense à l’enfant. C’est ce qui nous empêche de dire des conneries ou de briser des choses.»

«On a essayé d’être le plus intelligent possible», a poursuivi le metteur en scène de l’adaptation québécoise de la comédie musicale Mamma Mia!.

«Moi, Thomas, du jour un, j’ai toujours valorisé sa mère, assure-t-il. Et aujourd’hui, on arrive, Marina et moi, à se parler et à s’écrire quand ça ne concerne pas nécessairement Thomas.»

«La marde a pogné»

Tout s’est donc bien passé entre les deux après la séparation, exception faite de leur première – et dernière – rencontre avec un médiateur familial.

«Tout allait bien et on est allé voir un médiateur matrimonial, écoute, on est allé une fois et la marde a pogné au bout d’une fois, raconte Serge Postigo. J’ai dit “Marina, on ne retourne pas là!”»

«On a arrêté ça là, direct !»