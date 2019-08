Seulement la pointe de l’iceberg

Bien qu’ébranlé, c’est tout de même sans surprise que Jean-François Néron a accueilli la nouvelle voulant que la survie du Groupe Capitales Médias (GCM), propriétaire de six quotidiens régionaux au Québec, était menacée. « C’est un jour très triste pour Québec et pour la démocratie à travers le Québec », a-t-il commenté.

« Les autres groupes de presse à travers le Canada et même au Québec, on est tous dans la même situation. On s’en va tous vers le même précipice. Il y en a certains qui étaient plus près. Nous, on était les premiers », analyse-t-il.

« On vit beaucoup d’inquiétude, mais le son de cloche envoyé par le gouvernement est encourageant. On voit que les gouvernements sont de plus en plus prêts à nous aider et assurer une pérennité des journaux », a réagi Patrick Duquette, chroniqueur et président du Syndicat des travailleurs de l’information du Droit, à Ottawa.