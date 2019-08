Steven Butler affrontera Paul Valenzuela fils

Le boxeur Steven Butler connaît maintenant le nom de son prochain adversaire, puisque son promoteur Eye of the Tiger Management (EOTTM) a indiqué mardi qu’il croisera le fer avec Paul Valenzuela fils le 26 septembre au Casino de Montréal.

Valenzuela fils (23-8-0, 16 K.-O.) fait partie du top 5 mondial des poids moyens selon le site spécialisé Boxrec. Il a eu l’occasion d’affronter le champion du monde actuel des super mi-moyens de la World Boxing Organization, Jaime Munguia, et à sa plus récente sortie, il s’est incliné par décision unanime devant l’Ukrainien Khasan Baysangurov.

Pour sa part, Butler (27-1-1, 23 K.-O.) a triomphé par décision partagée contre Vitalii Kopylenko pour mettre la main sur le titre International du World Boxing Council (WBC) chez les moyens le 2 mai.

«Un autre fait particulier est que Valenzuela fils a affronté quatre boxeurs ayant éventuellement participé à des combats de championnat du monde; deux sont parvenus à remporter ce titre majeur. Il représente donc un bon test pour Steven», a expliqué dans un communiqué le directeur général d’EOTTM et responsable du recrutement, Antonin Décarie.

Autres combats

Par ailleurs, Batyr Jukembayev (16-0-0, 13 K.-O.) se frottera à l’ancien champion du monde des poids super-légers Miguel Vasquez (41-8-0, 15 K.-O.) avant le choc Butler-Valenzuela fils. Kim Clavel (9-0-0, 2 K.-O.) affrontera la Roumaine Xenia Jorneac (10-4-0, 3 K.-O.), tandis que Nurzat Sabirov (10-0-0, 9 K.-O.) a rendez-vous avec Bruno Sandoval (20-3-1, 15 K.-O.). Raphaël Courchesne (7-0-0, 3 K.O.) aura Javier Mercado (26-14-2,23 K.-O.) devant lui.

Deux jours plus tard, Arslanbek Makhmudov (8-0-0, 8 K.-O.) tentera de décrocher le titre WBC International Silver des poids lourds face au champion africain Tshibuabua Kalonga (9-0-0, 5 K.-O.). Ce duel de poids lourds sera précédé par l’affrontement entre Mathieu Germain (17-0-1, 8 K.-O.) et le cogneur Uriel Perez (17-4-0, 15 K.-O.). En plus, les gens présents verront à l’œuvre Lexson Mathieu (5-0-0, 4 K.-O.) qui boxera contre Bosko Misic (19-11-0, 16 K.-O.).