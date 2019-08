The Matrix 4 reçoit le feu vert, Keanu Reeves et Lana Wachowski seront de retour

Selon le magazine Variety, The Matrix 4 aurait obtenu le feu vert et serait mis en chantier dès 2020, avec Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss de retour pour reprendre leurs rôles de Neo et Trinity.

Comme pour la trilogie originale, la réalisatrice et scénariste Lana Wachowski pilotera ce nouveau volet, écrit en collaboration avec les écrivains Aleksandar Hemon et David Mitchell.

La nouvelle a été confirmée ce mardi par l’un des patrons de Warner Bros., Toby Emmerich.

«Plusieurs des idées que Lilly et moi avons exploré il y a 20 ans à propos de notre réalité sont encore plus pertinentes aujourd’hui. Je suis heureuse que ces personnages reviennent dans ma vie et reconnaissante d’avoir une autre chance de travailler avec mes brillants amis», a déclaré Wachowski à Variety.

L’autre moitié du duo derrière les trois premiers films, la sœur de Lana, Lilly, ne semble toutefois pas être attachée au projet.

Le premier volet célèbre quant à lui déjà ses 20 ans cette année.