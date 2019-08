PAQUET, Jean-Claude



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 14 août 2019, à l'âge de 75 ans 1 mois, est décédé monsieur Jean-Claude Paquet, époux de dame Nicole Sauvageau. Né à Québec, le 12 juillet 1944, il était le fils de feu dame Élise Bouchard et de feu monsieur Léo Paquet. Il demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 18 h.Les cendres seront déposées au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Outre sa conjointe Nicole Sauvageau, monsieur Paquet laisse dans le deuil son fils Martin Paquet; sa belle-fille Marie-Claude Poirier; son petit-fils Charles William Paquet; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : Denis (feu Micheline Magnan), Michel (feu Johanne Braban), Donald (Lise Gauthier), Denise (Alain Rodrigue), Lise, Christiane (Richard Boivin), Raymonde Simard (feu Étienne), André Deschêne (feu Céline); de la famille Sauvageau : Lynda (feu Yves Berrouard, Jean Cardinal), Francine (Yves Defoy), Gaétan (Line Gauthier) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Jean-Claude était également le frère de : Dolorès (André Lafrance), Florent (Madeleine Turcotte), Noëlla (Michel Careau), Florence (feu Jacques Simard), Léo (Lucie Journeau), tous décédés. La famille remercie tout le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus et de la Résidence Les Jardins du Manoir pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Les Funérailles sont sous la direction de :