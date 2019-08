AUBERT, Michel



Au CHUL, le 15 août 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Michel Aubert, époux de dame Pierrette Daigle, fils de feu Paul-Henri Aubert et de feu dame Jeanne Ross. Il demeurait à Québec.de 13h à 15h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Pierrette Daigle, ses enfants : Marc et Jacynthe (Brian Coss), ses petits-enfants : Audrey Coss (Alex Gaudreault) et Vincent Coss, sa soeur Monique (Patrick Lesbats), ses frères : Jacques (Monique Minier), André (Micheline Rochelot), Denis (Louise Fillion), feu Pierre (Line) et feu Guy (Claudette); ses belles-sœurs de la famille Daigle : Rita (feu Charles Pissinis), Gemma (feu Roger St-Michel), Raymonde (feu Théodore Langlois), Denise (feu Yvon Légaré), Diana (feu Jacques Roberge), sœur Monique CND et Ghislaine (feu Gaston Drapeau), ses beaux-frères de la famille Daigle : Georges (Renée Lafrenière), Marcel ( Denise Alain) et Maurice (feu Gertrude Amiot) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement tout spécial au personnel du Centre d'hébergement Notre-Dame-de-Lourdes ainsi que celui du CHUL pour les bons soins prodigués avec tant de compassion. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél. : 418-527-4294.