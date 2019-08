CHÂTIGNY, Jeannine Vallée



À l'Oasis du Centre Paul-Gilbert, madame Jeannine Vallée, fille de feu Arthur Vallée et de feu Ida Adelia Boucher, est décédée le 13 août 2019 à l'âge de 87 ans. Elle était l'épouse de feu Nicolas Châtigny. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jean-Denis (Maureen Michaud), Nicole (feu Bertrand Savoie, Pauline (Gaétan Boutin), feu Jules, Suzanne (Jean-Luc Arbour), Gaétan (Guylaine Boucher), Alain (Lise Poitras), Simone, Clément (Anne Powers), Jocelyn (Caroline Côté); ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs de la famille Arthur Vallée et de Ida Boucher : feu Rosaire (Lisette Arguin), Roméo (Cécile Châtigny), feu Rémi (Loraine Arguin), Gisèle (Jean-Marc Bolduc), Juliette (feu Ambroise Chabot), Philippe (Nicole Gagné), Jean-Yves, Rose-Hélène (Nazaire Bergeron), Gaston, feu Micheline, sa belle-sœur Yolande Pageau (feu Gérard Châtigny) de la famille de Diogene Châtigny et Anna Dussault. Merci au personnel de l'Oasis d'avoir capté ses derniers sourires et des bons soins procurés envers elle. La famille vous accueillera à la maison funérairejeudi le 22 août de 19h à 21h30 età compter de 9h.et de là au cimetière paroissial.