BOUCHARD, Benoît



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 10 août 2019, à l'âge de 63 ans, est décédé monsieur Benoît Bouchard, fils de feu Antoine Bouchard et de feu Gemma Tremblay. Il demeurait à Québec.le samedi 24 août 2019 de 10h à 11h.Il laisse dans le deuil son frère Laval (Cécila Simon); ses sœurs : Lise (Michel Marois) et Sylvie; ses neveux et nièces : Nathalie Bouchard (Jean Thibault), Jimmy Jacques, Tina Jacques, Alexandre Marois (Marie-Michèle Bédard-Duval), Caroline Marois (Samuel Doucet Hébert), son grand ami M. André Marceau ainsi que de nombreux oncles, tantes, cousins, cousines. Merci au personnel de la Résidence la Source à Ville de Vanier et équipe de soins palliatifs CLSC des Rivières, ainsi qu'à la Fondation Maurice Tanguay pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, 380 rue du Pont, Québec QC G1K 6M7, à la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin Saint-Louis, Québec QC G1T 1P5 et à la Fondation Maurice Tanguay, 4815, boul. de l'Ormière, Québec, G1P 1K6.