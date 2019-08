LAJOIE, Jeannine



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), le 17 août 2019, à l'âge de 85 ans, est décédée dame Jeannine Lajoie, épouse de monsieur Raymond-Marie Tremblay, fille de feu monsieur Levite Lajoie et de feu dame Gabrielle Pilote. Elle était propriétaire de la boutique Multi Laine à Loretteville, où elle demeurait.La famille vous accueillera aule vendredi 23 août 2019 de 14h à 17h., soit à 12h, en, l'inhumation se fera au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Raymond-Marie Tremblay, ses enfants: Gérald (Carole Foisy) et Josée (Daniel Gauthier), elle était également la mère de feu Danielle, ses petits-enfants: François (Élisabeth), Nicolas et Ariane (David); son arrière-petit-fils Charlie, lui survive un beau-frère Jean-Noël Tremblay (Madeleine Villeneuve). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Sont disparus avant elle ses frères et sœurs, beaux- frères et belles-sœurs: Yvette (Maurice Gagnon), Rita (Aurélien Lachance), Eddy (Colette Michaud), Louis-Lévite (Élise Bergeron), Lucien (Alice Lavoie); beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tremblay: Armandine (Paul-Henri Tremblay), Germaine (Élias Tremblay), Roland (Georgette Dallaire), Jeanne-D'Arc (Armand Bouchard), Yvette (Léopold Paradis), Gertrude (Arthur Tremblay), Paul (Gertrude Paradis), Mariette (Lucien Doré et Léonce Desmeules), Robert (Germaine Bergeron) et Bertrand (Marie-Ange Bouchard). La famille tient à remercier le personnel du Pavillon Notre-Dame de l'Hôpital Laval à l'unité des soins palliatifs pour leurs bons soins et l'accompagnement. La famille souhaite que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Partage Chrétien - St-Ambroise, 5-262, rue Racine, Québec (QC) G2B 1E6, tél. : 418-847-2433