DUVAL, Guy



À l'Hôpital Notre-Dame de Fatima de La Pocatière, le 17 août 2019, à l'âge de 87 ans et 4 mois, est décédé monsieur Guy Duval, époux de feu dame Simone Morin. Fils de feu dame Marie-Jeanne Fournier et de feu monsieur Adélard Duval. Natif de Saint-Roch des Aulnaies, il demeurait depuis peu à la résidence Hélène Lavoie de La Pocatière. Il était le père de: feu Jocelyn (Jacinthe Landry), Louise (Gino Perreault), Jacqueline (André Joncas), Lucien (Guylaine Lévesque), Johanne (Louis Audet), Bertrand; ses 21 petits-enfants et ses 12 arrière-petit-enfants et 2 à venir. Il était le frère de : feu Raymond (Eugénie Bérubé), Thérèse (feu Jean-Baptiste Caron), Simone Duval Fournier, Carmelle (feu Jean-Luc Duval), feu Marcellin (Gertrude Morin), feu Yvon (Marie Joncas), Richard (Ghislaine Bourbeau), Gaston (Louise Caron); de la famille Morin: feu Véronique (feu Magella Bélanger), feu Amédée (Thérèse Chouinard), feu Aline (feu Alfred-Georges Mercier), feu Arthur (Pauline Bélanger), Gertrude (feu Marcellin Duval), Jean-Philippe, Jean-Luc (Monique Lajoie) et Jean-Claude. Sont également affectés par son départ ses neveux, nièces autres parents et ami(e)s.Un merci tout particulier aux Dr Fromentin et Dre Rousseau, ainsi qu'au personnel de la résidence Hélène Lavoie et à celui des soins palliatifs de l'Hôpital Notre-Dame de Fatima pour leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de La Maison d'Hélène (Hélène Caron qui est sa nièce) pour la maison de soins de fin de vie, 350, avenue Saint-David, Montmagny (Québec), G5V 4P9, www.fondationdelamaisondhelene.org ou à la Fondation de l'Hôpital Notre-Dame de Fatima, 1201 6e Avenue Pilote, La Pocatière, QC G0R 1Z0. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront auvendredi de 19h à 21h30, samedi jour des funérailles de 12h à 14h15.Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial.