Bill Guerin à la tête du Wild

Bill Guerin est le nouveau directeur général du Wild du Minnesota. Le propriétaire de l’équipe, Craig Leipold, a annoncé mercredi s’être entendu sur les termes d’un contrat de plusieurs années avec l’ancien joueur de la Ligue nationale de hockey (LNH).

«Je suis heureux d’annoncer l’embauche de Bill Guerin, qui a gagné quatre coupes Stanley, au poste de directeur général du Wild, a dit Leipold, dans un communiqué. Bill a été un gagnant durant toute sa carrière et je suis content de pouvoir compter sur son expérience dans notre organisation et dans l’État du hockey.»

Guerin remplacera donc Paul Fenton, congédié le 30 juillet, seulement un an après avoir été embauché.

L’ancien attaquant, maintenant âgé de 48 ans, était l’assistant du DG des Penguins de Pittsburgh, Jim Rutherford, depuis 2014. Avant cela, il a fait partie de l’équipe d’entraîneurs voués au développement des jeunes joueurs de l’organisation de Pittsburgh pendant trois ans.

En tant que joueur, Guerin a notamment remporté la coupe Stanley avec les Devils du New Jersey en 1995 et avec les Penguins en 2009. Il faisait partie de l’état-major des Penguins lors des conquêtes de 2016 et 2017.

Il a amassé 856 points, dont 429 buts, en 18 saisons dans la Ligue nationale de hockey.

En plus de celui des Devils et des Penguins, il a aussi porté l’uniforme des Oilers d’Edmonton, des Stars de Dallas, des Bruins de Boston, des Islanders de New York, des Blues de St. Louis et des Sharks de San Jose.