Je ne vous donne d’habitude que des recettes à manger. Mais dernièrement, une escapade en forêt, au pays des moustiques, a failli nous faire rater un beau coucher de soleil avec agréable apéro en main.

Heureusement, j’avais sous la main mon cocktail antimoustique que je partage volontiers avec vous cette semaine :

Mélangez, dans un pot à confiture, 60 ml (¼ tasse) de vodka, 60 ml (¼ tasse) d’eau, 1 c. à s. d’huile d’olive, 20 gouttes d’huile essentielle de lavande et 1 c. à s. d’extrait de vanille. Fermez le couvercle et brassez. Aspergez-en les convives. Vous sentirez bon la vanille que les moustiques détestent.

Ceci fait, nous pouvons manger au jardin ou en forêt. En préparant des desserts dans des pots Mason, vous pourrez les tenir au frais dans une glacière et les servir encore frais.

J’aime apporter une boisson de style Smoothie aux petits fruits pour désaltérer ou finir le repas sur une note crémeuse et légère. J’utilise la confiture pour sucrer et la crème de noix de coco pour apporter la texture.

Un autre charmant dessert, le pot de gâteau pommes et framboises utilise bien les nouvelles pommes qui arrivent sur le marché et les dernières framboises de l’été.

Petit pot de gâteau pommes et framboises

Photo courtoisie

Des saveurs qui se complètent bien, surtout si elles sont parfumées à la cardamome. Vous pouvez cuire les gâteaux la veille du repas.

Portions : 6

Préparation : 20 min

Cuisson : 40 min

Ingrédients

1 tasse de farine

1 c. à t. de levure chimique

(poudre à pâte)

1 pincée de sel

2 œufs

110 g (4 oz) de beurre fondu

60 ml (¼ tasse) de lait

100 g (½ tasse) de sucre

½ c. à t. d’essence de vanille

½ c. à t. de cardamome moulue

3 grosses pommes pelées, en dés

1 barquette de framboises

Méthode

1. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Beurrer légèrement 6 pots.

2. Dans un bol, mélanger la farine, la levure chimique et le sel.

3. Dans un grand bol, au fouet, mélanger les œufs, le sucre, le beurre fondu, le lait, la vanille et la cardamome. Incorporer le mélange de farine.

4. Ajouter la moitié des pommes et mélanger délicatement.

5. Répartir le reste des pommes dans 6 petits pots Mason.

6. Répartir la préparation dans les pots. Couvrir de framboises.

7. Placer les pots dans un plat à four. Verser de l’eau jusqu’à mi-­hauteur des pots. Cuire au four environ 40 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre de la pâte en ressorte presque net.

8. Retirer du four. Transférer les pots sur une grille et laisser refroidir dans les pots avant de servir.

Smoothie dessert aux petits fruits

Photo courtoisie

Un dessert vivifiant qui s’apporte bien en pique-nique (dans une glacière) et qui se savoure en tout temps. Vous pouvez utiliser un seul fruit si vous préférez. La confiture de cerise amène une agréable et douce amertume.

Portions : 4

Préparation : 10 min

Ingrédients

225 g (8 oz) de fraises, en moitiés

225 g (8 oz) de framboises

2 c. à s. de confiture de cerises

500 ml (2 tasses) de yogourt aux fraises

125 ml (½ tasse) de crème de noix de coco

500 ml (2 tasses) de lait d’amande

1 pincée de sel

60 ml (¼ tasse) de cherry brandy (alcool à la cerise)

Méthode

1. Réfrigérer des pots Mason et leurs couvercles (ou des thermos).

2. Dans un mélangeur électrique, broyez les fraises et les framboises. Au travers d’un tamis fin, verser la purée de fruits dans un grand bol, en pressant pour retirer la plus grande partie des grains.

3. Remettre la purée de fruits dans le mélangeur. Ajouter la confiture, le yogourt, la crème de noix de coco, le lait d’amande et le sel. Mélanger à grande vitesse pour obtenir une texture lisse.

4. Verser dans les pots Mason froids. Fermer les couvercles et réfrigérer jusqu’au moment de servir.

5. Pour les adultes, ajouter un peu d’alcool de cerise juste au moment de servir.