VALLIÈRES, Rita



Entourée de l'amour des siens, le 19 août 2019, à l'Hôtel-Dieu de Lévis, est décédée madame Rita Vallières, fille de feu monsieur Joseph Vallières et de feu madame Marie-Louise Voyer. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Elle était la soeur et la belle-soeur de feu Gertrude, feu Jean-Charles (Thérèse Cantin), feu Rachel et de Maurice (Charlotte Lambert). Outre son frère et ses belles-soeurs, elle laisse dans le deuil ses neveux et sa nièce : Denis Vallières (Aline Lévesque), Sonia Vallières (Erik Durand) et Martin Vallières; ainsi que ses petits-neveux, petites-nièces, cousins, cousines et ses ami(e)s du Manoir Liverpool. Sincères remerciements au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer (https://www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc).à compter de 11h.et de là au cimetière Mont-Marie, section Saint-Romuald.