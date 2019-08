Signe que le retour en classe est proche pour les plus jeunes, La Grande Foire de Québec est de retour (aujourd’hui jusqu’à dimanche) sur le site d’ExpoCité avec la présence de plus de 45 manèges et attractions, des camions-restaurants, des prestations musicales et de l’animation pour les tout-petits. Bien que l’entrée sur le site soit gratuite, il vous faudra payer les coûts de stationnement (à ExpoCité) et acheter des billets pour les manèges. Renseignements : www.grandefoirequebec.com.

Toujours à la mode

Photos courtoisie

Le Centre de danse Jacques Duval de Québec, situé depuis 2008 au 4141, boulevard de l’Auvergne, fêtera en septembre ses 55 ans. C’est en effet en 1965 (12 septembre) que Jacques Duval (photo) débutait ses cours de danse sociale dans le Bas-Saint-Laurent. Plus de 80 000 personnes, de Québec à Gaspé, en passant par Sept-Îles et toute la partie française du Nouveau-Brunswick, ont suivi, au fil des ans, des cours de danse à son école. Jacques a même institué un programme de danse santé, en après-midi, pour que les retraités gardent la forme et, depuis 2017, le Studio Flexidanse offre de la danse créative aux jeunes enfants. Chaque semaine, 1500 personnes se tiennent en forme en dansant chez lui. Jacques a aussi une autre passion : les voyages. Il a visité 66 pays, en plus de 50 ans, avec son Agence de voyages Jacques Duval, spécialisée dans les voyages de groupe. Renseignements : jacquesduval.com.

Bravo les filles ! Prise deux

Photo courtoisie

Une erreur d’identification s’est malencontreusement produite dans ma page de lundi dernier concernant la photo montrant les championnes du Royal Québec lors de la compétition de golf Inter-club, sénior féminin. Les fières représentantes du club de golf Royal Québec de Boischatel ont terminé en 1re place suivies de celles de Lévis, Stoneham et Castor. Félicitations ! Les voici de nouveau, de gauche à droite, sur la photo : Hélène Labrie, Rachel Bouchard, Nancy Thivierge, Chantal Dubois, Reine Cloutier, Hélène Martineau et Sylvie Bazin.

65 ans de mariage

Photo courtoisie

Félicitations à Gérard Marcotte, 89 ans, et Monique Montambault, 86 ans (photo), de Saint-Marc-des-Carrières, qui se sont mariés, il y a 65 ans, lors d’un mariage triple le 21 août 1954. Le couple a 4 enfants, 8 petits-enfants et 9 arrière-petits-enfants. Grands amateurs de camping, ils adorent aussi jouer aux cartes. M. Marcotte, qui a œuvré pendant de nombreuses années dans les carrières de pierre de taille de Saint-Marc, a par la suite travaillé pour la municipalité à titre de conducteur de surfaceuse à l’aréna jusqu’à sa retraite.

Anniversaires

Photo courtoisie

Gilles Marcotte (photo), retraité de KPMG, ex-président de l’Orchestre symphonique de Québec et du Réseau de transport de la Capitale, 80 ans... Geneviève Everell, de Sushi à la maison... Usain Bolt, sprinter jamaïcain, 33 ans... Carrie-Anne Moss, actrice canadienne, 50 ans... Martin Drainville, comédien, acteur et animateur, 55 ans... Kenny Rogers, chanteur américain, 81 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 21 août 2018. Barbara Harris (photo), 83 ans, actrice américaine (Complot de famille)... 2017. Réjean Ducharme, 76 ans, écrivain québécois, auteur mythique du roman L’avalée des avalés... 2014. Steven R. Nagel, 67 ans, astronaute américain... 2013. C. Gordon Fullerton, 76 ans, astronaute américain... 2012. Don Raleigh, 86 ans, joueur de centre des Rangers de NY (1947-1956)... 2011. Guy Laflamme, 74 ans, président du CA de Meubles South Shore.