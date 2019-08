La servante écarlate doit-elle mourir?

La saison 3 de La servante écarlate s’est terminée sur une finale percutante. Mais cette saison a été tellement remplie d’invraisemblances et d’incohérences, que je me demande si ce n’est pas la saison de trop.

Bien sûr, je ne vais pas révéler ici de punchs majeurs concernant la finale de la saison 3, disponible en français sur Club illico. Mais on peut se le dire : les auteurs de cette série, qui était fabuleuse les deux premières saisons, ont tourné les coins ronds avec la saison 3. Deux problèmes principaux : redondance et incohérence.

Dans la saison 3, on a l’impression de tourner en rond. Quoi, encore Elisabeth Moss qui regarde la caméra avec des yeux fâchés, fâchés ? Encore un commandant qui est vilain avec sa servante ? Encore June qui fomente une rébellion et qui s’en tire sans aucune conséquence sérieuse ?

Les auteurs et les producteurs nous servent-ils une troisième saison uniquement parce que les cotes d’écoute sont bonnes et qu’on ne tue pas la poule aux œufs d’or ? Ils étirent la sauce, la diluent avec de l’eau, et nous servent du réchauffé. Ça sent le remplissage. Tout un épisode se déroule dans un hôpital et c’est in-ter-mi-na-ble. Il ne se passe strictement rien pendant de longues minutes.