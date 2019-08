Le Dîner en blanc

L’un des événements les plus populaires et les plus festifs de l’année sera en action le 22 août en soirée et le lieu sera dévoilé à tous les participants quelques minutes avant la grande messe culinaire et festive, tout de blanc vêtus.

Qui dit nouvelle édition, dit nouveau souffle. Pour la première fois cette année, l’agence événementielle Rox-Out est maître-créatrice de la soirée et transporte ses invités dans un univers bobo chic clandestin. Prêts à oser?

Libre aux invités d’apporter leur repas ou de commander leur festin en ligne.

Le Traiteur Brera et The Kitchen feront frémir vos papilles gustatives par leurs menus 4 et 5 services aux inspirations italiennes et végétariennes.

Vous mangez sans gluten? Pas de problème.

Parmi les différentes options gastronomiques se trouve le tout premier menu végé & sans gluten, élaboré spécialement pour l’événement.

Soyez au fait que...

* Les invités sont conviés au happening festif quelles que soient les conditions météorologiques.

* Les invités apportent le nécessaire pour leur pique-nique : leur table, deux chaises blanches, une nappe blanche, de la vaisselle blanche, de la verrerie, de la coutellerie appropriée ainsi que leur repas, ou auront préalablement commandé leur panier-traiteur en ligne.

* Fashionistas, soyez audacieux et habillés tout en blanc pur de la tête aux pieds.

* Décorez votre de table avec originalité : des chandelles et des fleurs, peut-être? Tout doit être blanc et ajoutez-y même de la verdure, si l’envie vous prend.

* Vous pourrez lever votre verre avec du vin ou du champagne, que vous apporterez. La bière et les spiritueux sont toutefois interdits.

* Les billets se vendent en paire, uniquement. Le coût unitaire du billet est de 40 $ (accès en métro) ou 43$ (accès en autobus) + 10$ d’affiliation membre et les taxes applicables.

* Les invités sont responsables de maintenir l’environnement aussi propre qu’à leur arrivée. Ils doivent repartir avec tous leurs effets personnels, leurs restes et leurs déchets.

Pour information :

En s’inscrivant sur la liste d’attente en ligne dès maintenant, une invitation sera acheminée par messagerie courriel afin de pouvoir réserver vos places au Dîner en blanc. Les premiers inscrits seront les premiers servis.

Pour recevoir l’invitation officielle par courriel, inscrivez-vous ici : register.dinerenblanc.com/montreal/fr/register

Le Dîner en blanc de Montréal souhaite remercier JP Chenet, Boursin et Sofitel en tant que partenaires nationaux.