Un gros chantier à l’Académie Saint-Louis

Les étudiants de l’Académie Saint-Louis profiteront d’installations sportives flambant neuve à compter de l’automne 2020 avec l’ouverture du nouveau Complexe sportif Desjardins dont les travaux de construction au coût de 12,5 millions $ se sont amorcés en juillet dernier.

Érigé derrière l’établissement grâce à un partenariat public-privé dans lequel le gouvernement provincial et la Ville de Québec ont respectivement investi quatre et deux millions $, le nouveau bâtiment comprendra un gymnase triple, un immense atrium ainsi que des salles de réunion et de réception.

L’endroit sera aussi accessible à la population les soirs et les fins de semaine à la population. Sur la photo, la directrice générale de l’Académie, Mireille Guay, la représentante du Mouvement Desjardins, Suzanne Canac-Marquis, le conseiller municipal et responsable des sports, des loisirs et de la vie communautaire Steeve Verret et le directeur des opérations du chantier et ancien étudiant Gabriel Durand.