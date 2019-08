Radiation de 18 mois pour une jeune avocate de Québec

En mai 2018, Me Marie-Pier Christine Bizier avait obtenu un mandat d’une cliente afin d’envoyer une mise en demeure au père de son enfant dans le cadre d’une procédure concernant la garde d’enfant. L’avocate a comme mandat d’agir rapidement et la cliente s’informe régulièrement de l’état d’avancement du dossier.

Or, ce n’est que six mois plus tard, en novembre, que le dossier est véritablement ouvert et qu’une requête introductive d’instance est envoyée. Pourtant, Me Bizier « laisse croire dans différents messages textes qu’un dossier est ouvert et son nom à la cour progresse ».