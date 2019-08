Tyson Barrie, l’élément qui manquait aux Leafs?

Certains observateurs du hockey ont constamment remis en question le travail de la brigade défensive des Maple Leafs de Toronto la saison dernière et il reste à voir si l’arrivée de Tyson Barrie saura les convaincre.

Selon l’arrière des Leafs Jake Muzzin, la nouvelle acquisition de l’organisation ontarienne réglera bien des problèmes. Obtenu dans la transaction ayant envoyé l’attaquant Nazem Kadri à l’Avalanche du Colorado plus tôt cet été, Barrie a récolté 116 points en 146 matchs au cours des deux dernières campagnes. Sa présence donnera encore plus d’armes à une formation capable de remplir le filet adverse.

«C’est un arrière très talentueux. Il voit bien la glace, il patine et lance efficacement. Il réalise plusieurs choses de la bonne façon. Je pense qu’il constitue un élément nécessaire pour notre groupe de défenseurs. Nous sommes chanceux de compter sur lui», a commenté Muzzin au site NHL.com.

Joueur méconnu

Ancien des Kings de Los Angeles, celui-ci connaît Barrie, l’ayant affronté de nombreuses fois dans l’Association de l’Ouest. Il croit que les partisans des Leafs seront rapidement impressionnés par les performances du hockeyeur de 28 ans.

«Il y a beaucoup de gars comme lui dans l’Ouest. Les médias sont pour la plupart situés dans l’Est, donc ils ne voient pas autant ce que ces joueurs accomplissent à l’autre bout du continent. Toutefois, les gens le verront à l’œuvre bientôt. Nous sommes excités de l’avoir, c’est la pièce qui nous manquait et nous l’avons obtenue», a affirmé Muzzin.

«Évidemment, c’est un très bon hockeyeur, mais il y a des trucs chez lui que vous remarquerez une fois que vous l’aurez souvent vu. En séries cette année, il était l’un de ceux qui se sont levés quand les matchs étaient significatifs. Il a le désir de gagner et son niveau de compétitivité est important. Il a effectué les jeux pour aider son club à obtenir du succès», a-t-il renchéri.

Barrie et Cody Ceci seront aussi les nouveaux visages à la ligne bleue des Leafs, qui ont laissé aller Ron Hainsey, Nikita Zaitsev et Jake Gardiner. D’après Muzzin, les ajustements se feront naturellement.

«Nous avons changé un peu. On a amené deux bons joueurs ici et on en a perdu trois, mais d’autres patineurs dans l’organisation sont prêts à prendre le relais et à saisir un poste, a-t-il dit. Durant le camp, nous apprendrons à nous connaître. [...] Nous disputerons des parties hors-concours et on va s’entraîner et voyager ensemble. C’est là que vous pouvez en savoir plus sur les nouveaux coéquipiers et leur style de jeu.»