[VIDÉO] Dévoilement d'images inédites du Titanic

De nouvelles images en haute définition de l'épave du mythique Titanic ont été dévoilées, mercredi. Celles-ci montrent que les restes du bateau se détériorent rapidement dans l’Atlantique, à un peu plus de 600 km de la côte de Terre-Neuve.

Les images ont été enregistrées dans le cadre d’une expédition menée par l’explorateur Victor Vescovo, qui a piloté un appareil spécialisé dont l’élaboration a pris plus de trois ans.

Grâce à cette mission, une caméra haute performance a capturé les premières images en 14 ans du Titanic, dont l’épave croupie à 3810 mètres de profondeur. L’équipe a réalisé cinq plongées en huit jours au début du mois pour filmer l'épave avec des caméras 4K.

Victor Vescovo admet que même si l’histoire du Titanic est bien documentée, il ne s’attendait pas à voir une épave de cette ampleur.

«C’est une très, très grosse épave, s’est-il émerveillé. Je n’étais pas pleinement préparé à ça. Quand on l’a vu apparaître sur le sonar, il est vraiment sorti du lot.»

L’équipe a exécuté de la photogrammétrie autour de l’épave afin de la reproduire en 3D et ainsi l’adapter à des modèles de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Les images recueillies pourraient aussi permettre aux experts de mieux déterminer à quelle vitesse le bateau continuera de se détériorer.

Le 10 avril 1912, le Titanic s’engageait en mer pour une traversée qui devait relier Southampton, en Angleterre, à New York. Quatre jours plus tard, dans la nuit du 14 au 15, le navire a heurté un iceberg, tuant 1517 des 2223 passagers et membres de l’équipage à bord du bateau, pourtant qualifié d’«insubmersible».