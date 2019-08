Vols à Québec: les policiers récupèrent pour 150 000$ de matériel volé

La police de Québec a récupéré plus de 150 000$ de matériel volé, notamment des outils, en procédant à l’arrestation de deux suspects lundi.

Les deux individus ont pu être appréhendés à la suite d’une dénonciation pour un vol d’outils dans un commerce de la rue Jacquard, dans l’arrondissement des Rivières.

#ARRESTATION | Le SPVQ a procédé à l'arrestation de 2 individus à la suite de vols par effraction. Des perquisitions ont permis de récupéré près de 150 000 $ d'outils et d'objets volés. Pour plus de détails : https://t.co/tMa5YmCv6a pic.twitter.com/vsUPgGVl7j — Service de police de la Ville de Québec (@SPVQ_police) August 21, 2019

Les enquêteurs du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) sont allés inspecter le commerce où plus de 50 000$ d’outils avaient été dérobés quelques jours plus tôt.

Or, tandis que les policiers étaient sur place, les deux suspects sont revenus au commerce où ils auraient commis le vol présumé. Les enquêteurs les ont donc arrêtés pour introduction par effraction, vol de plus de 5000$ et méfait de moins de 5000$.

Plusieurs affaires

Ces arrestations ont ouvert la porte à une piste d’explication concernant plusieurs autres vols à Québec.

Après avoir intercepté les suspects, les policiers ont procédé à des perquisitions qui leur ont permis de récupérer plus de 150 000$ de matériel comportant notamment des outils, des bouteilles de parfum et de l’équipement dentaire. Un véhicule a aussi été saisi en tant que bien infractionnel.

Les deux suspects sont un homme de 44 ans, Frédéric Lapointe, et une femme de 27 ans. Lapointe a comparu mardi au palais de justice de Québec, tandis que la femme a été libérée sans accusation.