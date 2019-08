Vox pop: pensez-vous qu’on est trop gros au Québec?

Les bienfaits d'une alimentation saine n'ont plus de secrets pour les Québécois, pourtant on dénombre de plus en plus d'obèses dans la province.

Une étude publiée lundi par l’institut de la santé publique du Québec, révèle que l’obésité au Québec a plus que doublé depuis les 20 dernières années.Maladies chroniques, diabète de types 2, maladies cardiovasculaires : les risques de développer des problèmes de santé augmentent au même rythme que le tour de taille des Québécois.

De 1990 à 2013, le nombre de personnes souffrant d’obésité abdominale entre 18 à 74 ans a augmenté de 27% chez les femmes et de 18% chez les hommes. Les jeunes adultes sont les plus touchés par cette augmentation.

Aujourd’hui, on pose la question: Pensez-vous qu’on est trop gros au Québec?