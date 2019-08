LANDRY, Carmen Nadeau



À la Maison Michel Sarrazin, Québec, le 2 août 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Carmen Landry, épouse de feu monsieur Dominique Nadeau. Née à St-Alexandre de Kamouraska, le 24 juin 1928, elle était la fille de feu dame Yvonne Blier et de feu monsieur Lucien Landry. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9h.Les cendres seront par la suite déposées au Cimetière de Giffard. Madame Landry laisse dans le deuil ses enfants : Vianney (Jeannine Tremblay), Mariane et André (Denise Lortie); ses petits-enfants : David, Cinthia, Éric, Jonathan, Nelson ; ses arrière-petits-enfants: Audrey, Rosaly, Annabelle, Laurianne, Coralie, Joanie, Koralie et Emy-Rose; les membres des familles Nadeau, Cloutier, Landry et Blier ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la mère de feu Patrice et feu Jean. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel de la Maison Michel Sarrazin pour les bons soins prodigués au cours des derniers mois. Un merci particulier au Dr Azzaria pour son soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Michel Sarrazin, Site : www.michel- sarrazin.ca, Tél. : 418-687-6084 Les Funérailles sont sous la direction de :