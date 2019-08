BEAULIEU, Rodrigue



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, Hôpital Laval, le 9 août 2019, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Rodrigue Beaulieu, fils de feu Alphée Beaulieu et de feu Marie Martin, époux de feu dame Gemma Daigle. Natif de St-Modeste, il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Il laisse dans le deuil ses filles Marielle (Mario Roy) et Johanne, ses petits-enfants: Simon-Pierre (Sarah Mathieu-Soucy), Marie-Noëlle et Gabrielle (Christopher Mcleod-Maynard); sa belle-sœur Lucette Daigle (feu Camille Daigle), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et plusieurs ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC), G1V 0B8, tél.: 418 656-4999.