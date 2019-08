FORTIER, Guy



Au CHSLD Denis-Marcotte, le 9 août, est décédé à l'âge de 72 ans et 2 mois, monsieur Guy Fortier, fils de feu Eugène Fortier et de feu Germaine Landry, et époux de Madame Marielle Routhier, domicilié à Thetford Mines. Monsieur Fortier laisse dans le deuil son épouse et ses enfants: Marika (Jean Fortier), Guy Jr (Mélanie Lessard), Alexandre (Mélissa Faucher), Marie-Pierre (Jonathan Asselin); ses petits-enfants: William Fortier (Maude Gosselin), Tristan et Antoine Fortier, Antoine et Marie-Andrée Parent, Sacha Fortier, Maya et Malek Tanguay ainsi que Raphaëlle et Élisabeth Asselin. Il était le frère de: feu Marcel, feu Constant (Francine Desrosiers), Gilles (Lyse Messier), Claire (Jean-Noël Fortin), Charles, Yvon (Marie-Paule Gagné), Nicole, Édith (feu Robert Dubé) et Paul (Marie-Claude Bossé). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Routhier ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis. La famille vous recevra samedi, le 24 août de 9h à 12h à la:L'inhumation aura lieu à une date ultérieure. La famille aimerait offrir ses remerciements au personnel du CHSLD Denis-Marcotte et au Dr Lyne Trépanier pour les bons soins prodigués à monsieur Fortier ainsi qu'au Mouvement Albatros pour l'accompagnement et le soutien apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Résidence Denis-Marcotte, 56, 9e Rue Sud, Thetford Mines, G6G 5H6.