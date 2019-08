ST-HILAIRE, Liliane Michaud



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 17 août 2019, à l'âge de 77 ans, est décédée dame Liliane St-Hilaire, conjointe de monsieur Réjean Bédard. Elle demeurait à Saint-Basile.La famille vous accueillera aude 17h à 19h.Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint Réjean, son fils Alain Michaud (Nathalie Tremblay), son petit-fils Maxime, son beau-fils Éric Bédard; ses frères et sœurs: Maurice, Diane, Pierre et Louise; ses beaux-frères et belles-sœurs: Fleurette, Jacqueline, Bibiane Bédard, Ghislain (Angelina Michaud) et Yves Héon (France Bergeron) ainsi que plusieurs cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués et l'attention apportée.