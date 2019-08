PÉPIN, Serge



À l'Hôpital Saint-Sacrement, le 14 août 2019, à l'âge de 65 ans et 10 mois, est décédé monsieur Serge Pépin. Il est le fils de feu monsieur Joseph-Marcel Pépin et de feu dame Lucille Genest. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil ses sœur : Claudette (feu Nelson D'Amours), Marcelle (Pierre Bélanger), Carole (Robert Gauvreau) et Sylvie (Yan Bossut); ses neveux et ses nièces: Patrick (Karine), Nancy (Marc), Annie (Éric), Julie (Éric), Vincent (Marie), Alexandre (Joannie), Yann-Philippe et Olivier ainsi que ses arrière-petits-enfants, plusieurs parents et amis. La famille recevra les condoléances au :La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Saint-Sacrement du 2e étage, du 3e étage ainsi que les soins intensifs pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer (1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3, Téléphone : 418 683-8666). Pour rendre hommage à monsieur Pépin, vous pouvez visiter notre site web www.dignitequebec.com